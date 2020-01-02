صيدلية للبيع شغالة بالعجوزة

(للبيع)
|للبيع صيدلية 55م شغالة شيفت 8ألاف بجوار مركز طبي و عيادات موقع راقي وتصلح للسلاسل بالعجوزة مطلوب 3مليون و 500ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047504
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