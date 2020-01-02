صيدلية للبيع شارع رئيسي ببولاق الدكرور

(للبيع)
|صيدلية للبيع والتنازل عن الرخصة 50م شغالة شيفت 3000ج تشطيب سلاسل مدة العقد 59سنة ايجار 1300ج وزيادة 2% سنويا شارع رئيسي و كثافة سكانية عالية ببولاق الدكرور مطلوب 450 ألف ومتأجرة عقد ادارة وتشغيل 9500ج للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047522
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