صيدلية للبيع شارع رئيسى من فيصل

(للبيع)
|للبيع صيدلية 65م تشطيب س لوكس شارع رئيسى وحيوى جدا من فيصل كثافة سكانية عالية جدا مطلوب ( مليون و 500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047491
10 جنيه
950,000 جنيه
2,500,000 جنيه
2,400,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,200,000 جنيه
2,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
800,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
900,000 جنيه
350,000 جنيه
3,500,000 جنيه
4,500,000 جنيه