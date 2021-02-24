صيدلية للبيع شارع رئيسى بفيصل بجوار عيادات

(للبيع)
|صيدلية تمليك 40م شارع رئيسى بفيصل بجوار عدد كبير من العيادات ومستوصف شغالة شيفت 6 الاف مطلوب ( 2 مليون ج ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085466
4,000,000 جنيه
25,000 جنيه
25,000 جنيه
15,000 جنيه
2,300,000 جنيه
15,000 جنيه
7,000 جنيه
9,000,000 جنيه
1,100,000 جنيه
4,000 جنيه
1,100,000 جنيه
550,000 جنيه
30,000 جنيه
6,000 جنيه
5,000 جنيه