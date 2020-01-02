صيدلية للبيع شارع رئيسى بالمطرية

(للبيع)
|صيدلية تمليك 60م واجهة عريضة على شارع رئيسى وحيوى جدا بالمطرية – القاهرة تصلح سلسلة بجوار مستشفى وعيادات شغالة شيفت 6 ألاف مطلوب ( 2 مليون و 500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799 ت/ 01148309333
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- المطرية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047495
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