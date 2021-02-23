صيدلية للبيع شارع رئيسى بالجيزة شيفت عالي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية تمليك 45م واجهة 9م شارع رئيسى وحيوى جدا بالجيزة وكتلة سكنية جامدة بجوار مستشفى كبرى و2مركز طبي وعيادات متفرقة شغالة شيفت (390 ألف شهرى) قابل للزيادة بسهولة فيها بضاعة ب 750 الف ج تقريبا . مطلوب ( 4 مليون ج ) كاش للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: شارع رئيسى وحيوى- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085080
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