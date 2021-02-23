صيدلية للبيع شارع رئيسى بالجيزة شيفت عالي

(للبيع)
|صيدلية تمليك 45م واجهة 9م شارع رئيسى وحيوى جدا بالجيزة وكتلة سكنية جامدة بجوار مستشفى كبرى و2مركز طبي وعيادات متفرقة شغالة شيفت (390 ألف شهرى) قابل للزيادة بسهولة فيها بضاعة ب 750 الف ج تقريبا . مطلوب ( 4 مليون ج ) كاش للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085080
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