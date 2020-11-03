صيدلية للبيع بمصر الجديدة

(للبيع)
|صيدلية تمليك 55م بالتجهيزات وحصة بالارض مغلقة للسفر بجوار عيادات وبنوك شارع الحجاز – مصر الجديدة - القاهرة مطلوب مليون و200 ألف ج للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077318
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