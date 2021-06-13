صيدلية للبيع بحدائق الاهرام موقع راقى

(للبيع)
|صيدلية 45م تشطيب س لوكس بها مدرجة ومعمل وحمام وتكييف وسيستم كاميرات موقع راقى قريبة من شارع الجيش البوابة الرابعة ح الاهرام مطلوب ( 750 ألأف ) للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|البوابة الرابعة- جدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097624
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