صيدلية للبيع بجوار مستشفى بفيصل

(للبيع)
|صيدلية تمليك 45م حصة بالارض مغلقة وتشطيب س لوكس لا ينقصها شيئ وجهة عريضة قريبة من الشارع الرئيسى بجوار مستشفى تخصصى وكثافة سكانية قوية مطلوب 450 ألف ج للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065603
25,000 جنيه
2,500,000 جنيه
15,000 جنيه
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300,000 جنيه