صيدلية للبيع بجوار مستشفى بفيصل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية تمليك 45م حصة بالارض مغلقة وتشطيب س لوكس لا ينقصها شيئ وجهة عريضة قريبة من الشارع الرئيسى بجوار مستشفى تخصصى وكثافة سكانية قوية مطلوب 450 ألف ج للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: - فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065603
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