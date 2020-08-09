صيدلية للبيع بجوار مستشفى بفيصل

صيدلية تمليك 45م حصة بالارض مغلقة وتشطيب س لوكس لا ينقصها شيئ وجهة عريضة قريبة من الشارع الرئيسى بجوار مستشفى تخصصى وكثافة سكانية قوية مطلوب 450 ألف ج للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799