صيدلية للبيع بأميز مول بالعاصمة الادارة الجديدة

(للتقسيط)
|صيدلية للبيع باميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة مول sixty وجمب كل مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط وامام وزارة المالية مباشرة والصيدلية مساحتها 80م بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048824
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