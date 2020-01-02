صيدلية للايجار مصطفى النحاس م نصر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للايجار صيدلية 40م مغلقة - موقع مميز وكثافة سكانية راقية بمصطفى النحاس م نصر ايجار 5 الاف – تامين شهرين مدة 5 س للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047538
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيدلية تمليك بمصر الجديدة شغالة - في القاهرة مصر

صيدلية تمليك بمصر الجديدة شغالة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع صيدلية 40م بموقع راقى وبجوارعيادة جلدية وشغالة شيفت 3000ج قابل للزيادة مع الفتح والاهتمام بعد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية للبيع بالمنيل بجوار اكبر عيادات - في القاهرة مصر

صيدلية للبيع بالمنيل بجوار اكبر عيادات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

صيدلية تمليك وحصة في الارض 40م تشطيب حديث مغلقة حاليا كانت تعمل بشيفت 10 الاف بجوار أكبر عيادات طبية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار للسلاسل فقط بمصر الجديدة - في القاهرة مصر

صيدلية للايجار للسلاسل فقط بمصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للايجارصيدلية للسلاسل شارع رئيسى موقع حيوى واجهة عريضة بجوار برج عيادات ومركز طبي شارع رئيسى بمصر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بمصرالقديمة بجوارعيادات - في القاهرة مصر

صيدلية للايجار بمصرالقديمة بجوارعيادات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار صيدلية 50م مغلقة شارع رئيسى بمصر القديمة بجوار عيادات ومركز طبي ايجار 7 ألاف للتواصل ت/ 0100.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بشارع رئيسى بمدينة نصر - في القاهرة مصر

صيدلية للايجار بشارع رئيسى بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار صيدلية 45م شغالة شيفت4500ج شارع رئيسى بالعاشر م نصر أيجار 15 ألف وتصلح للسلاسل للتواصل ت/ 01.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية لقطة للبيع في ارقي الاماكن بمصر الجديدة - في القاهرة مصر

صيدلية لقطة للبيع في ارقي الاماكن بمصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

صيدليه ٦٠ م واجهه مميزه باقوي المواقع موقع استراتيجي بشارع رئيسي شهير بمصر الحديده عرض ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,900,000 جنيه

3/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: صيداية لقطه للبيع في مصر الجديدة - في القاهرة مصر

صيداية لقطه للبيع في مصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع صيدليه ٦٠ م واجهه مميزه باقوي المواقع موقع استراتيجي بشارع رئيسي شهير بمصر الحديده.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,900,000 جنيه

1/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبري الصيادليات لجميع فروعها مطلوب مدير فروع خريج صيدلة خبره - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري الصيادليات لجميع فروعها مطلوب مدير فروع خريج صيدلة خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مساعدين صيادلية خبره مطلوب صيادلية مطلوب اخصائي تجميل خبرة00 مطلوب مدير تجميل الراتب يحدد ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager