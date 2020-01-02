صيدلية للايجار مصطفى النحاس م نصر

(للإيجار)
|للايجار صيدلية 40م مغلقة - موقع مميز وكثافة سكانية راقية بمصطفى النحاس م نصر ايجار 5 الاف – تامين شهرين مدة 5 س للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047538
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