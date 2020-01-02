صيدلية للايجار للسلاسل فقط بمصر الجديدة

(للبيع)
|للايجارصيدلية للسلاسل شارع رئيسى موقع حيوى واجهة عريضة بجوار برج عيادات ومركز طبي شارع رئيسى بمصر الجديدة أيجار 50 ألف مدة 9 س للتواصل ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047526
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