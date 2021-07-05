صيدلية للايجار قريبة من فيصل الرئيسى

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تفاصيل الإعلان
صيدلية 45م مجهزة على فرش الادوية بها تكييف وسيستم كاميرات ومعمل وحمام بجوار عيادات ومستشفى ايجار 6 ألاف المدة 5 سنوات التامين 25 ألف فيصل – الجيزة للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: بين فيصل والهرم- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099200
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