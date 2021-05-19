صيدلية للايجار شغالة بجوار مركز طبي ببولاق الدكرور

(للإيجار)
|صيدلية 45م واجهة عريضة تشطيب س لوكس لا ينقصها شيئ شغالة شيفت من 4500 ال 5000ج ايجار 15 ألف شامل المدير تأمين 3 شهور شارع رئيسى ببولاق الدكرور وبجوار مركز طبي وعيادات للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094706
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