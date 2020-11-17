صيدلية للايجار شامل المدير شارع رئيسى بولاق الدكرور

(للإيجار)
|صيدلية 60م لم تعمل ايجار 5 الاف شامل المدير شارع رئيسى ببولاق الدكرور كثافة سكانية عالية عرض الشارع 20م وتصلح مخزن أدوية للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073027
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