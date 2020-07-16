صيدلية للايجار شارع رئيسى وشغالة

(للإيجار)
|للايجار صيدلية 50م تشطيب س لوكس شغالة شيفت 7 الاف قابل للزيادة أيجار 25 ألف شارع رئيسى وحيوى وبجوار مستوصف طبي شامل بفيصل – الجيزة للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064263
300,000 جنيه
4,000,000 جنيه
1,800,000 جنيه
10,000 جنيه
6,000 جنيه