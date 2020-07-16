صيدلية للايجار شارع رئيسى وشغالة

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تفاصيل الإعلان
للايجار صيدلية 50م تشطيب س لوكس شغالة شيفت 7 الاف قابل للزيادة أيجار 25 ألف شارع رئيسى وحيوى وبجوار مستوصف طبي شامل بفيصل – الجيزة للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064263
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