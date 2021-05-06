صيدلية للايجار شارع رئيسى تشطيب كامل

(للإيجار)
|صيدلية 50م واجهة عريضة ايجار 15 ألف شامل المدير المدة 9 سنوات مغلقة من شهرأخر شيفت لها 5 ألاف بجوارعيادات وكتلة سكنية جامدة شارع رئيسى ببولاق الدكرور- الجيزة للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى جداا- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094079
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