صيدلية للايجار شارع رئيسى بشبرا مصر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
للايجار صيدلية 50م شغالة شيفت 8 الاف شارع رئيسى وحيوى جدا بشبرا مصر بجوار مستوصف طبى أيجار 17 ألف للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: - شبرا مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 17,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058957
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق بنها للبيع

شقق بنها للبيع

(للبيع)

📢بدون عمولات او فوايد.امتلك شقتك ببنها شقة 185م(3غ+ريسبشن قطعتين+2 حمام+مطبخ) مرخصة كاملة ا.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين _( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس حفلات خريجين _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس حفلات خريجين _( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب التخرج,روب التخرج,روب المحامى,اروا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر

مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 01226652827.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شغالة شارع رئيسى بولاق الدكرور

صيدلية للايجار شغالة شارع رئيسى بولاق الدكرور

(للإيجار)

للايجار صيدلية 45م شغالة شيفت 6 ألاف شارع رئيسى وحيوى جدا ويصلح لسلسلة بولاق الدكرور – الجيزة كث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: زي موحد _شركة السلام لليونيفورم

زي موحد _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

زي موحد _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

5/5/2020
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صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند على الطراز الفرنسى

اسكن بارقى كومباوند على الطراز الفرنسى

(للبيع)

امتلك وحدتك الان باول كمباوند مغلق في قلب اسكندرية امتداد وابور المياه متكامل الخدمات ( هايبر ماركت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: شقه بفيو علي حمام سباحه بميني كمبوند باللوتس الشماليه

شقه بفيو علي حمام سباحه بميني كمبوند باللوتس الشماليه

(للبيع)

شقه للبيع بميني كمبوند باللوتس الشماليه بفيو علي حمام سباحه من الغرف و التراس علي شارع كبير الشقه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: مهندسين صيانة

مهندسين صيانة

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب مهندسين صيانة خبرة لاتقل عن 3 سنوات فى الشركات الصناعية بكالوريوس هندسة - ميكا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: فنيين صيانة

فنيين صيانة

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب اولا: فنيين كهرباء خبرة فى اعمال كهرباء السيلسيون والكنترول ثانيا : فنيين صيان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة م

ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة م

(للبيع)

ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة من شركة دالتكس ايجيبت يمكنكم الاتصال بنا على: .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

417 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: د ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي _اكواب ورقية

د ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي _اكواب ورقية

(للبيع)

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي يمكنكم الاتصال بنا على: 00.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 housekeeping يونيفورم يونيفورم خدم Uniform Housekeeping يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركات يونيفورم فنادق اسعار يونيفورم فنادق شركة تصنيع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: gown graduation

gown graduation

(للبيع)

gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/5/2020
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