صيدلية للايجار شارع رئيسى بشبرا مصر

(للإيجار)
|للايجار صيدلية 50م شغالة شيفت 8 الاف شارع رئيسى وحيوى جدا بشبرا مصر بجوار مستوصف طبى أيجار 17 ألف للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- شبرا مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058957
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