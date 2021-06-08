صيدلية للايجار شارع رئيسى بحدائق القبة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية 45م تشطيب حديث ومغلقة ايجار 10 الاف تامين 20 ألف المدة 7 سنوات شارع رئيسى وبجوار عدد من العيادات حدائق القبة – القاهرة للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: شارع رئيسى- حدائق القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096308
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب

تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب

(للبيع)

تكييفات بأقل وارخص والاسعار من شركة صلاح الدين يوجد جميع ماركات التكييف شارب وكاريير يونيون اير وجر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: caps graduation ( 3A uniform )

caps graduation ( 3A uniform )

(للبيع)

caps graduation ( 3A uniform ) شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

هتلاقي عندنا في موسي كوست حياة الرفاهية والاستمتاع بجو الحفلات وكمان فرح اولادك بااجمل اكوا بارك وكم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست

شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست

(للبيع)

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 127 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
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صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

(للبيع)

شقة للبيع فيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه ١٢٠متر ريسبشن كبير جدا و غرفتين منها .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى اجمل كمبوند فى ال R7 قريب من Club House

امتلك شقتك فى اجمل كمبوند فى ال R7 قريب من Club House

(للبيع)

قريب من ارقى Club House امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية مع اجمل فيو ع لاند سكيب وكريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: باطلالة مميزة ع لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باطلالة مميزة ع لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

باجمل فيو ع لاند سكيب امتلك شقة فى كمبوند il mondo بمنطقة الR7 وقريبة من حى السفارات و مطار العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: أخصائيين وأخصائيات طوارئ

أخصائيين وأخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية

مطلوب اخصائية جلدية

(فرصة عمل)

لمجمع طبى بمدينة الطائف بالسعودية اخصائيات جلدية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

7/6/2021
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