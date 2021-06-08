صيدلية للايجار شارع رئيسى بحدائق القبة

صيدلية 45م تشطيب حديث ومغلقة ايجار 10 الاف تامين 20 ألف المدة 7 سنوات شارع رئيسى وبجوار عدد من العيادات حدائق القبة – القاهرة للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799