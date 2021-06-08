صيدلية للايجار شارع رئيسى بحدائق القبة

(للإيجار)
|صيدلية 45م تشطيب حديث ومغلقة ايجار 10 الاف تامين 20 ألف المدة 7 سنوات شارع رئيسى وبجوار عدد من العيادات حدائق القبة – القاهرة للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى- حدائق القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096308
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