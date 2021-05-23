صيدلية للايجار شارع رئيسى بالهرم بجوار عيادات

(للإيجار)
|صيدلية 60م تشطيب حديث ومغلقة ايجار 15 ألف المدة 7 سنوات فوقها عيادة وبعدها مستشفى ومجمع عيادات موقع راقى بالهرم – الجيزة للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096505
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