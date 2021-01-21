صيدلية للايجار شارع حيوى بولاق الدكرور

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية 45م تشطيب سلاسل وتكييف ايجار 15 ألف شارع رئيسى وكتلة سكنية بجوار عيادات بولاق الدكرور الجيزة وتصلح للسلاسل للمعاينة ت/ 01004610799 ت/ 01001680774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: شارع رئيسى وحيوى- بولاق الدكرور
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081763
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