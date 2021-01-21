صيدلية للايجار شارع حيوى بولاق الدكرور

(للإيجار)
|صيدلية 45م تشطيب سلاسل وتكييف ايجار 15 ألف شارع رئيسى وكتلة سكنية بجوار عيادات بولاق الدكرور الجيزة وتصلح للسلاسل للمعاينة ت/ 01004610799 ت/ 01001680774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081763
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