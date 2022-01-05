صيدلية للايجار بفيصل شامل المدير

(للإيجار)
|صيدلية 40م متشطبة وشغالة ايجار 6 ألاف شامل المدير المدة 5 سنوات التأمين 15 ألف شارع جانبى المساحة – فيصل للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118072
1,000 جنيه
6,000 جنيه
6,000 جنيه
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