صيدلية للايجار بفيصل بجوار مركز طبي

(للإيجار)
|صيدلية 40م تشطيب س لوكس مغلقة اخر شيفت لها 2000ج ايجار 6 الاف شامل المدير التأمين 20 الف المدة 5 سنوات شارع حيوى وبجوار مركز طبي وكثافة سكانية جامدة فيصل – الجيزة للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|المريوطية- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100081
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