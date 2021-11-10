صيدلية للايجار بحدائق الاهرام

(للإيجار)
|صيدلية 40م متشطبة ايجار 4 ألاف المدة 5 سنوات التامين 15ألف موقع راقى بحدائق الاهرام – الجيزة للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110840
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