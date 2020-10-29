صيدلية للايجار بجوار عيادة نسا وتوليد بالهرم

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تفاصيل الإعلان
صيدلية 40م ايجار 5 الاف شامل المدير تأمين 20 ألف المدة 5 سنوات منطقة أبراج وكثافة سكانية وبجوارعيادة نسا وتوليد بالهرم للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: شارع رئيسى وحيوى- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072902
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