صيدلية للايجار بجوار عدد كبير من العيادات

(للإيجار)
|55م تشطيب سلاسل ايجار 10 ألاف بموقع مميز بفيصل وتصلح للسلاسل بجوار مركز كلى وجهاز هضمي وعدد كبير من العيادات الطبية للتواصل / 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054574
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