صيدلية للايجار بالهرم بجوار مستشفى وعيادات

(للإيجار)
|صيدلية تشطيب حديث ومعمل وحمام وتكييف بجوار مستشفى وبعدها مستوصف وفوقها عيادة ايجار 25 ألف المدة 9 سنوات – وتصلح للسلاسل شارع رئيسى بالهرم – الجيزة للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084796
15,000 جنيه
2,300,000 جنيه
15,000 جنيه
7,000 جنيه
9,000,000 جنيه
1,100,000 جنيه
4,000 جنيه
1,100,000 جنيه
550,000 جنيه
30,000 جنيه
6,000 جنيه
5,000 جنيه
15,000 جنيه