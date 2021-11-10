صيدلية للايجار بالهرم بجوار عيادة نسا وتوليد

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية 35م مغلقة لوفاة صاحبها ايجار 5 الاف مدة 5 سنوات التامين 15 ألف شارع جانبي من الهرم منطقة سكنية بجوارعيادة نسا وتوليد وعظام للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110842
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