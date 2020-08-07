صيدلية للايجار بالمهندسين شارع رئيسى

(للإيجار)
|صيدلية 50م تشطيب س لوكس بجوار مستشفى وعيادات كبرى شارع رئيسى بالمهندسين وتصلح للسلاسل أيجار 25 الف للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064624
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