صيدلية للايجار باللبينى هرم

(للإيجار)
|للايجار صيدلية 40م تشطيب س لوكس لم تعمل شارع رئيسى باللبينى الهرم أيجار 7 ألاف شامل المدير والصاحب للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047530
10 جنيه
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