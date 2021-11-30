صيدلية للايجار بالعشرين فيصل

(للإيجار)
|صيدلية 45م س لوكس ايجار 6 ألاف المدة 5 س تامين شهرين بجوار مستشفى وكثافة سكانية شارع جانبى من العشرين – فيصل للمعاينة ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|العشرين- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113903
6,000 جنيه
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