صيدلية للايجار بالشيخ زايد

للايجار صيدلية 45م موقع راقى جدا وشارع رئيسى بالشيخ زايد بجوار مستشفى وعيادات شغالة شيفت 3500 الى 4000ج قابل للزيادة مع الاهتمام أيجار 10 ألاف المدة 7 سنوات للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01004610799