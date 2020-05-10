صيدلية للايجار بالشيخ زايد

(للإيجار)
|للايجار صيدلية 45م موقع راقى جدا وشارع رئيسى بالشيخ زايد بجوار مستشفى وعيادات شغالة شيفت 3500 الى 4000ج قابل للزيادة مع الاهتمام أيجار 10 ألاف المدة 7 سنوات للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وراقى جدا- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059268
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