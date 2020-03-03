صيدلية للاستثمار مؤجرة ش رئيسى

(للبيع)
|مساحة 50م تمليك حصة فالارض مؤجرة ب 15 ألف شهرى وزيادة 10% المدة 7 سنوات تشطيب حديث ممتاز جدا على شارع رئيسى متميز تجارى حيوى وكثافة سكانية بالدقى - القاهرة للبيع مطلوب (مليون و700 ألف ) للتواصل / ت/ 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055216
2,200,000 جنيه
10,000 جنيه
800 جنيه
10 جنيه
950,000 جنيه
2,500,000 جنيه
2,400,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,200,000 جنيه
2,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
800,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه