صيدلية للاستثمار مؤجرة ب 25 ألف بالهرم

(للبيع)
|صيدلية 65م للبيع مؤجرة للاستثمار مؤجرة ب 25 ألف شهرى لمدة 7 سنوات وزيادة 10% سنويا شارع رئيسى بالهرم – الجيزة فوقها عيادة وبجوار مستشفى كبرى وبعدها مستوصف فى مسجد مطلوب ( 2 مليون و 300 ألأف ) لسرعة البيع للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083763
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