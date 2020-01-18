صيدلية في الحي الحكومي وبجانب اكبر مجمع سينما بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك صيدلية بأميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة مول sixty بالحي الحكومي وامام وزارة المالية وبجانب مجمع سينما ومسارح كبير والصيدلية مساحتها 120م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049529
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