صيدلية شغالة شيفت 12 ألف بالهرم

(للإيجار)
|للايجار صيدلية 80م تشطيب سلاسل شغالة شيفت من 10 الى 12 ألف يومي أيجار 40 ألف ويفضل سلاسل شارع رئيسى وراقى بحدائق الاهرام الجيزة بجوار عيادات طبية وكثافة سكانية راقية للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070798
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