صيدلية شغالة شيفت 12 ألف بالهرم

للايجار صيدلية 80م تشطيب سلاسل شغالة شيفت من 10 الى 12 ألف يومي أيجار 40 ألف ويفضل سلاسل شارع رئيسى وراقى بحدائق الاهرام الجيزة بجوار عيادات طبية وكثافة سكانية راقية للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799