صيدلية شغالة شيفت 12 ألف بالهرم

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تفاصيل الإعلان
للايجار صيدلية 80م تشطيب سلاسل شغالة شيفت من 10 الى 12 ألف يومي أيجار 40 ألف ويفضل سلاسل شارع رئيسى وراقى بحدائق الاهرام الجيزة بجوار عيادات طبية وكثافة سكانية راقية للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع رئيسى- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070798
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