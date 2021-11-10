صيدلية تمليك 45م حصة بالارض

(للبيع)
|تشطيب فاخر – واجهة عريضة بجوار مركز طبي وكثافة سكانية قوية شارع جانبي من شارع العشرين - فيصل مطلوب 450 ألف ج للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع العشرين- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110857
3,000 جنيه
25,000 جنيه
25,000 جنيه
4,000 جنيه
5,000 جنيه
20,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
1,000 جنيه
2,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
2,500,000 جنيه
4,000,000 جنيه
1,000,000 جنيه