صيدلية تمليك شغالة بفيصل

(للبيع)
|صيدلية 35م تشطيب س لوكس حصة بالارض شغالة من 4 شهور شيفت 3500ج البيع لظروف صحية بجوار عيادات وأبراج سكنية بالعشرين – فيصل مطلوب 850 ألف وامكانية تسهيلات للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|العشرين- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094330
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