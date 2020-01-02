صيدلية تمليك شغالة برمسيس وسط البلد

(للبيع)
|للبيع صيدلية شغالة شيفت 8 ألاف بدون دليفرى قابل للزيادة مع الاهتمام منطقة كثافة سكانية وسط البلد رمسيس مطلوب ( 3 مليون ج ) للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- وسط البلد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047496
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