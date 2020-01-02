صيدلية تمليك شغالة بالمهندسين شيفت عالي

للبيع صيدلية شغالة شيفت 15 ألف شارع رئيسى وحيوى وبجوار عدد من العيادات بالمهندسين مطلوب ( 4 مليون و 500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333