صيدلية تمليك شارع رئيسى وشيفت عالى

(للبيع)
|للبيع صيدلية مميزة 50م تشطيب حديث شغالة شيفت 8 ألاف شارع رئيسى وتجارى بجوار مركز طبي بالطالبية – فيصل – الجيزة مطلوب ( 2 مليون و400 ألف ) للتواصل ت / 01094979644 ت/ 01004610799 ت/01148309333
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047489
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