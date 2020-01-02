صيدلية تمليك بمصر الجديدة شغالة

للبيع صيدلية 40م بموقع راقى وبجوارعيادة جلدية وشغالة شيفت 3000ج قابل للزيادة مع الفتح والاهتمام بعد الرقابة الادارية – مصر الجديدة مطلوب ( مليون و 200 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333