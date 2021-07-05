صيدلية ايجار قديم 59 سنة بالهرم بجوار عيادات

(للبيع)
|صيدلية 35م تشطيب س لوكس شغالة شيفت 2500ج الايجار 1250ج المدة 59 سنة مطلوب تنازل عن الرخصة والمحل (400 ألأف ج ) امام مركز طبي ومعمل تحاليل بين فيصل والهرم للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|بين فيصل والهرم- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098996
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