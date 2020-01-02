صيدلية ايجار قديم 59سنة شارع رئيسي

(للبيع)
|صيدلية 70م تشطيب سوبر لوكس ايجار 1000ج المدة 59سنة زيادة 2% سنويا مغلقة لم تعمل شارع رئيسي وحيوي جدا ببولاق الدكرور مطلوب تنازل عن الرخصة 200ألف للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047523
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