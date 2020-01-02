صيدلية ايجار قديم 59سنة بفيصل

(للإيجار)
|صيدلية 40م شغالة شيفت 2000ج بدون اهتمام ايجار 800ج مدة العقد 59 سنة مطلوب تنازل عن الرخصة 350ألف شارع حيوي جدا من العشرين فيصل للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العشرين- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049868
10 جنيه
950,000 جنيه
2,500,000 جنيه
2,400,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,200,000 جنيه
2,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
800,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
900,000 جنيه
350,000 جنيه
3,500,000 جنيه