صيدلية ايجار قديم 59سنة بالعشرين

(للبيع)
|صيدلية 60م تشطيب سوبر لوكس ايجار 850 ج المدة 59 سنة شارع تجاري و حيوي بشارع العشرين مطلوب تنازل عن الرخصة 400ألف للتواصل ت/ 01094979644 ت/ 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- العشرين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047524
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