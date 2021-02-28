صيدلية ايجار قديم شغالة بالملكة فيصل

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تفاصيل الإعلان
صيدلية 45م تشطيب حديث شغالة شيفت 5 ألاف ايجار 1000ج مدة العقد 59 سنة شارع حيوى بالملكة – فيصل تنازل عن الرخصة ( مليون ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: الملكة- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085621
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