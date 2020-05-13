صيانة وخدمات مباني ادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: صيانة وخدمات مباني ادارية - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

صيانة،خدمات،صيانة تكييف،تكييف مركزي،تشللر،تشيللر،مكيف هواء،مباني ادارية،شركات اداريه،تشطيبات،ديكور،انظمة حريق،طفايات حريق،انذار حريق،رشاش حريق،رشاشات حريق،خرطوم حريق،حنفية حريق،طلمبه مياه،جبسوم بورد،جبسون بورد،الواح جبس،تركيب جبس،سقف معلق،حوائط جبسون بورد،حوائط جبس،سباكة،سباك،أعمال تركيب صحي،مواسير بولي،عزل ارضيات،عزل اسقف،عزل مباني،توصيلات كهربيه،كشافات،لمبات ليد،كشافات ليد،لوح كهربيه،لوحات كهرباء،اسلاك كهرباء،مواسير كهرباء،كهرباء،تأسيس كهرباء،معدات،بيت نور،عزل مائي،عزل حراري،عزل،سيكا،سكوريت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد رمضان
التليفون: 01092219997

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: new cairo 90 st- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/5/2020
رقم الإعلان: 2059547
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تشطيب متكامل - في الجيزة مصر

تشطيب متكامل

(فرص)

- في الجيزة مصر

كل سنه وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وسعاده دايما 😍.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/5/2020
صورة الاعلان: تشطيبات ومقاولات - في الجيزة مصر

تشطيبات ومقاولات

(فرص)

- في الجيزة مصر

مهما كانت مساحة شقتك . هنساعدك وهنحولهالك قصر. تشطيبات- كهرباء - سباكة- نجارة- الوميتال- عزل اسطح .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager