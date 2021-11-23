صيانة ماكينات طباعة تصوير زيروكس xerox

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تفاصيل الإعلان
صيانة جميع ماكينات تصوير مستندات ماركة زيروكس xerox قطع غيار متوفرة لماكينات تصوير زيروكس ويوجد احبار Xerox copiers and printers maintainance لأى استفسار يرجى الضغط على اتصال و الرقم يدعم whats app - تكلفة الصيانة شاملة ضمان اسبوع على نفس العيب متخصصون فى صيانة و بيع و إيجار موديلات زيروكس المختلفة ٥٨٥٥ -٥٨٧٥ -٥٨٦٥ -٥٨٩٠ ٥٧٧٥-٥٧٥٥ ٥٦٥٥-٥٦٧٥ ٥٩٥٥ -٥٩٤٥ ٣٦٣٥-٣٦٥٥ ٧٣٤٥ ٧٥٥٦-٧٥٣٥ ٧٨٤٥ و العديد من موديلات زيروكس المختلفة لاى استفسار الرقم يدعم واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بيشوى نبيه
التليفون: 01223814518

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/12/2021
رقم الإعلان: 2113657
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صورة الاعلان: صيانة سخانات جاك 2021 - في القاهرة مصر

صيانة سخانات جاك 2021

(فرص)

- في القاهرة مصر

صيانة سخانات جاك | مركز صيانة سخانات جاك JAC egypt صيانة جاك | مركز صيانة سخانات جاك اطلب فريق صي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2021
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