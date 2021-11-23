صيانة ماكينات طباعة تصوير زيروكس xerox

(فرص)
|صيانة جميع ماكينات تصوير مستندات ماركة زيروكس xerox قطع غيار متوفرة لماكينات تصوير زيروكس ويوجد احبار Xerox copiers and printers maintainance لأى استفسار يرجى الضغط على اتصال و الرقم يدعم whats app - تكلفة الصيانة شاملة ضمان اسبوع على نفس العيب متخصصون فى صيانة و بيع و إيجار موديلات زيروكس المختلفة ٥٨٥٥ -٥٨٧٥ -٥٨٦٥ -٥٨٩٠ ٥٧٧٥-٥٧٥٥ ٥٦٥٥-٥٦٧٥ ٥٩٥٥ -٥٩٤٥ ٣٦٣٥-٣٦٥٥ ٧٣٤٥ ٧٥٥٦-٧٥٣٥ ٧٨٤٥ و العديد من موديلات زيروكس المختلفة لاى استفسار الرقم يدعم واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوى نبيه
|التليفون:
|01223814518
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|العنوان:
|- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113657
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