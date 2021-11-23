صيانة ماكينات طباعة تصوير زيروكس xerox

صيانة جميع ماكينات تصوير مستندات ماركة زيروكس xerox قطع غيار متوفرة لماكينات تصوير زيروكس ويوجد احبار Xerox copiers and printers maintainance لأى استفسار يرجى الضغط على اتصال و الرقم يدعم whats app - تكلفة الصيانة شاملة ضمان اسبوع على نفس العيب متخصصون فى صيانة و بيع و إيجار موديلات زيروكس المختلفة ٥٨٥٥ -٥٨٧٥ -٥٨٦٥ -٥٨٩٠ ٥٧٧٥-٥٧٥٥ ٥٦٥٥-٥٦٧٥ ٥٩٥٥ -٥٩٤٥ ٣٦٣٥-٣٦٥٥ ٧٣٤٥ ٧٥٥٦-٧٥٣٥ ٧٨٤٥ و العديد من موديلات زيروكس المختلفة لاى استفسار الرقم يدعم واتس