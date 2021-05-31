صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)
|تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازةمهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01222405623- 01100145959/ 23048311 ويشرفنا أيضا الدخول على صف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- 01222405623
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095523
10 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
10 جنيه
10 جنيه