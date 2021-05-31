صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازةمهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01222405623- 01100145959/ 23048311 ويشرفنا أيضا الدخول على صف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- 01222405623
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/5/2021
رقم الإعلان: 2095523
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صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – .
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القاهرة - مصر
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3,000 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/4/2021
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

1/4/2021
صورة الاعلان: شارب ماكينات تصوير مستندات بضمان عام - في القاهرة مصر

شارب ماكينات تصوير مستندات بضمان عام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

1/4/2021
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