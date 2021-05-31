صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب

تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازةمهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01222405623- 01100145959/ 23048311 ويشرفنا أيضا الدخول على صف